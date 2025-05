Fenerbahce, Jasikevicius: "In finale bisogna fare una prova completa"

Alla vigilia della finale col Monaco, Sarunas Jasikevicius (coach Fenerbahce) ha parlato di come si stanno avvicinando ai suoi all'ultimo atto della Etihad Arena: "Ci siamo riposati un po' e ora siamo tornati al lavoro per preparare la partita. Ieri abbiamo fatto bene. C'è un motivo per cui il Monaco è in finale e sta lottando per il titolo, hanno rovinato tutto il piano partita dell'Olympiacos. Il lusso più grande che abbiamo è che non ci affidiamo a un solo giocatore. L'importante è controllare le proprie emozioni. Pensa sempre alla prossima giocata e continua a fare quello che sai fare bene. La difesa sarà la chiave? Questa è la finale. Devi giocare a una prova completa. Si basa molto sulla difesa, ma molto dipende dalle decisioni in attacco. Se giochi in modo intelligente in attacco, può aiutare la difesa. In finale devi giocare una partita completa. Io e Spanoulis compagni al Pana? I sogni cambiano. Quando ero giovane, volevo giocare in NBA. Quando sono diventato un giocatore, pensavo di poterlo fare. Poi ho voluto continuare la mia carriera. Pensi sempre al passo successivo. Ma non avrei mai pensato che io e Spanoulis saremmo stati alla conferenza stampa prima della finale di Eurolega. Il Panathinaikos in cui eravamo era così forte, con così tanti buoni giocatori che siamo riusciti comunque a giocare con un solo pallone. Molti pensavano che ne avremmo voluti due o tre. Abbiamo trovato un modo per condividerlo. Abbiamo capito che la squadra doveva brillare e non noi individualmente. E mentre il team lo faceva, abbiamo trovato un modo per essere importanti. L'aggiunta di McCollum? Quando Wilbekin si è infortunato, abbiamo sondato il mercato. Abbiamo cercato di trovare un playmaker, non ci siamo riusciti e siamo stati fortunati con McCollum. Può segnare, creare tiri. Si è adattato allo spogliatoio. È una grande aggiunta per noi. Ci ha aiutato molto e ieri è stato un altro esempio di non aver paura del grande momento perché ne ha vissuti tanti".