Motiejunas (CEO Eurolega): "Valutiamo gare di regular season in campo neutro"

Nella conferenza organizzata con tutti i media accreditati alla Final 4 di Abu Dhabi 2025, Paulius Motiejunas (CEO EuroLeague Baketball) si è soffermato sul potenziale allargamento del format della competizione: "Espansione a 20 squadre? In un futuro vicino. Penso che siamo pronti, abbiamo allargato la proposta anche agli altri licenziatari e ora dovremo prendere una decisione collettiva. Stiamo anche parlando con partner globali per organizzare alcune gare di stagione regolare in campo neutro, per espandere ancor di più il nostro mercato".