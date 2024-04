Euroderby, Flaccadori: "Siamo carichi. Hackett? Un punto di riferimento"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Il giocatore dell'EA7 pronto per il rush finale tra speranze per i play-in e obiettivo scudetto: "Ultime cinque gare importanti per avere il fattore campo a nostro favore"

Questa sera il Forum si accenderà per il derby d'Italia in Eurolega tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna. Di questo e tanto altro ne abbiamo parlato con il play Diego Flaccadori: "Siamo carichi, assolutamente. È una partita che può tenere vive per noi le speranze dei play-in di Eurolega quindi dobbiamo affrontare questa partita con la massima convinzione, sapendo che comunque arriva una squadra che è molto forte e che è allenata bene, piena di campioni".

Come ti stai trovando all'Olimpia?

"Personalmente l'inizio di stagione è stato bello impattante, perché quando comunque arrivi in una squadra in cui ci sono Nicolò Melli, Kyle Hines, Shavon Shields, quindi tutti giocatori con un certo palmarès, ti spaventa un po’. Però devo dire che sono contento di come sta andando la stagione e adesso speriamo di finire nel modo migliore possibile. Incrociamo le dita".

Come ti sei spiegato questa mancanza di continuità nei risultati e nel rendimento dell'Olimpia?

"Sicuramente abbiamo avuto tanti alti e bassi, un po’ magari per gli infortuni, un po’ perché dovevamo trovare la chimica giusta. Adesso penso che siamo nella direzione giusta per arrivare ai play-off di LBA nella miglior posizione possibile. Speriamo di avere il fattore in campo, mancano ancora cinque partite che dobbiamo affrontare come cinque battaglie per sperare di raggiungere la parte più alta della classifica".

C'è un giocatore che stimi in particolare della Virtus?

"Ho sempre stimato moltissimo, anche quando ero un po' più giovane, Daniel Hackett. Penso che sia il metronomo della loro squadra. L'ho sempre visto negli anni un po' come un punto di riferimento, un giocatore da seguire da cui poter prendere spunto per migliorare".

Quanto può contare il cuore italiano dello spogliatoio per vincere?

"Molto importante, noi italiani sappiamo quanto è importante vincere uno scudetto. Sia per noi a livello personale, sia per la storia dalla pallacanestro. Cercheremo di mettere più cuore possibile in tutte le partite che mancano da qui a fine stagione".