Intervenuta sulla Gazzetta di Reggio, la presidentessa della Reggiana ha presentato il progetto biancorosso in concomitanza dell'arrivo del nuovo DS Marco Sambugaro: "L'obiettivo è la continuità. Sambugaro potrà portare idee fresche, mi è piaciuto molto per le emozioni uscite nei colloqui. Ha fatto negli anni scelte coraggiose, è una persona diretta, senza troppi schemi, sovrastrutture, proprio come sono io".