Segna, ispira, domina: Cassius Winston è l'oro di Reggio Emilia

Winston ha un enorme talento in attacco e delle grandissime capacità nel gestire la palla, caratteristica che fa felice soprattutto i compagni che vengono deliziati dai suoi assist. L'UNAHOTELS Reggio Emilia è la sua terza squadra europea dopo il Bayern Monaco e il Tofas Bursa, una tappa fondamentale da cui parte la rincorsa alla NBA per il playmaker di Detroit: "Certamente vorrei guadagnarmi una chance vera di rientrare in NBA, ma so che prima devo spingere me stesso al livello massimo possibile questo non è ancora avvenuto". Per la soddisfazione di Reggio Emilia e dei suoi tifosi che ancora devono vedere Cassius Winston in tutta la sua purezza.