Reggio Emilia, Fucà: "Tutto parte dalla difesa, contenti per il 4Q"

A commentare la bellissima vittoria in gara-1 del Play-In idi BCL in casa di Bonn (91-94, con tanto di rimonta dal -16) è Federico Fucà, assistant coach dell'Unahotels Reggio Emilia: "Siamo contenti per questa vittoria perché sappiamo quanto vincere qui a Bonn, in trasferta, sia difficile. Siamo contenti in modo particolare per il 4° quarto, nel quale abbiamo segnato e tirato con buone percentuali. Ma tutto parte dalla difesa. Abbiamo aumentato la nostra intensità ed energia in difesa. E questo ha fatto in modo di permetterci di andare in attacco con più fiducia e quindi di migliorare le percentuali. Festeggeremo bevendo una birra ma sappiamo che questa è solo gara 1. Da domani ricominciamo a lavorare per preparare prima una gara difficile di campionato contro una squadra di Eurolega come Milano. E poi sappiamo che mercoledì ci aspetterà una gara 2 altrettanto difficile con Bonn. Siamo 1-0, ora abbiamo bisogno di un'altra vittoria per arrivare alle top 16".