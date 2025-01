La UNAHOTELS Reggio Emilia firma una gran impresa in Gara 1 a Bonn contro il Telekom Basket, rimontando da uno svantaggio di 16 lunghezze nell'ultimo quarto, vincendo per 91-94 e guadagnandosi il match point per il Round of 16 da sfruttare mercoledì prossimo al PalaBigi. Il tabellino: Barford 34, Gallo, Winston 21, Gombauld 5, Smith 5, Uglietti 2, Fainke, Vitali 5, Faried 13, Grant, Chillo, Cheatham Jr. 9.