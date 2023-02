Nba All Star Game: la squadra di Paolo Banchero vince il Rising Stars Challenge

NBA

© Getty Images La prima esperienza all'All Star Game di Paolo Banchero si conclude con la vittoria nell'Nba Rising Stars Challenge. Il mini-torneo che comprendeva rookie, sophomore (atleti al secondo anno) e talenti della G-League viene infatti conquistato dal team Gasol, guidato da Pau e comprendente anche l'italoamericano. Dopo aver eliminato il Team Deron, Banchero e compagni sconfiggono 25-20 il team Noah nella finalissima. José Alvarado (Pelicans) è l'Mvp.

La prima esperienza di Paolo Banchero nell'Nba All Star Game si conclude con una vittoria: l'italoamericano, facente parte del Team Gasol, conquista infatti il successo nel Rising Stars Challenge. La sfida cambia nuovamente formato. Si affrontano in una Final-Four tre formazioni composte dai migliori rookie e sophomore (atleti al secondo anno) dell'Nba e una squadra esclusivamente di talenti della G-League. Tra questi spiccano Scoot Henderson, fortissimo candidato alla seconda scelta al Draft dopo Wembanyama, e quel McClung che disputerà anche la gara delle schiacciate. La vittoria va proprio alla formazione comprendente Paolo Banchero, affiancato da Alvarado, Barnes, Ivey, Mathurin, Murray e Nembhard. Il team di Pau Gasol, alla prima esperienza da coach, supera nettamente il Team Deron (AJ Griffin, Hyland, Kessler, Murphy III, Sengun, Wagner, Dosunmu) nella semifinale col punteggio di 40-25. A questo punto l'unico ostacolo è il Team Noah (Duren, Giddey, Grimes, Mobley, Jabari Smith, Sochan, J. Williams), che oppone una strenua resistenza, ma si arrende nella finalissima col punteggio di 25-20: l'azione decisiva porta la firma di José Alvarado, gioiello dei Pelicans che vincerà anche il titolo di Mvp del Rising Stars, e realizza la tripla decisiva vincendo il duello con Grimes. A quest'ultimo, trascinatore della squadra di Joakim Noah, non basta realizzare 14 dei 20 punti dei suoi per essere eletto come migliore della sfida. Paolo Banchero, invece, mette a referto nove punti in semifinale e quattro nella finalissima. Stanotte sarà impegnato nella Skills Challenge, nella quale farà parte del Team Rookies, in tandem con Jaden Ivey e Jabari Smith Jr.