Spurs-Wembanyama: in arrivo rinnovo di contratto da 250 milioni per il fenomeno francese

Victor Wembanyama e i San Antonio Spurs sono vicini al rinnovo di contratto: il francese firmerà un contratto da 251 milioni di dollari della durata di 5 anni, stando a quanto riportato dagli insider Nba Michael Giannitti e Bobby Marks. Tuttavia, sfruttando la Derrick Rose rule che consente a un giocatore draftato che esce dal rookie-contract di firmare un contratto fino al 30% del cap della squadra se ottiene uno dei riconoscimenti personali di Defensive Player of the year, MVP, MVP Finals o viene nominato 2 volte All-Nba, Wembanyama potrebbe arrivare a ottenere circa 300 milioni in 5 anni.