Zanardi, il figlio Niccolò su Instagram: "Presto rivedremo il tuo sorriso"

Quando hai un genitore in gravi condizioni di salute, ogni ora è buona per mandargli un pensiero, anche le tre di notte. E proprio questo è successo a Niccolò Zanardi che su Instagram, in piena notte, ha dedicato un post a papà Alex, ancora in coma farmacologico dopo l'incidente in handbike di una settimana fa: "Mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto". Due giorni fa aveva postato una foto in cui stringeva la mano del padre nel letto dell'ospedale di Siena, dove è ricoverato.