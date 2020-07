Zanardi, dodicesima notte in terapia intensiva: quadro clinico invariato

DALL'OSPEDALE DI SIENA

Nessuna variazione del quadro clinico per Alex Zanardi, che ha trascorso la dodicesima notte in terapia intensiva. Lo si apprende da fonti sanitarie del policlinico universitario di Santa Maria alle Scotte di Siena, dove il campione paralimpico è ricoverato dal 19 giugno, quando venne trasportato con l'elisoccorso dopo un incidente lungo la strada provinciale 146, nel comune di Pienza, mentre stava partecipando alla staffetta non competitiva 'Obiettivo Tricolore' con la sua handbike. Zanardi resta in coma farmacologico.

Lunedì Zanardi è stato sottoposto a un secondo intervento neurochirurgico. Secondo il bollettino medico diffuso ieri pomeriggio, il paziente presenta "condizioni cliniche stazionarie e un decorso stabile dal punto di vista neurologico, il cui quadro rimane grave". In accordo con la famiglia non saranno diramati altri bollettini medici "in assenza di significativi sviluppi", ha precisato la direzione ospedaliera.