U.S. Polo Assn. title sponsor del Cortina Snow Polo 2023

Grande ripartenza per il polo in Italia nel 2023: U.S. Polo Assn. sarà title sponsor del pri- mo torneo dell’anno, “Italia Polo Challenge - Trofeo U.S. Polo Assn.” che si disputerà sulla neve di Cortina d’Ampezzo dal 14 al 18 Febbraio. L’interesse per lo sport del polo è sempre più attivo in Italia e l’impegno di U.S. Polo Assn. continua nel supportare la causa e i valori del brand.