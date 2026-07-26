Scherma: Mondiali, Di Veroli in semifinale nella spada

Davide Di Veroli si è qualificato per la semifinale della spada individuale ai mondiali di scherma in corso ad Hong Kong, conquistando di fatto la terza medaglia della spedizione azzurra dopo gli argenti portati a casa ieri dal fiorettista Filippo Macchi e dalla spadista Giulia Rizzi. Unico italiano approdato ai quarti di finale, Di Veroli si è imposto 14-13 sul giapponese Ryu Matsumoto. Sono usciti di scena in precedenza Matteo Galassi e Simone Mencarelli. Niente medaglie, invece, dalle sciabolatrici: Michela Battiston, Mariella Viale e Manuela Spica si sono tutte fermate nei primi turni della giornata, con Battiston ultima ad arrendersi, agli ottavi.