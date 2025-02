Sul ring di Genova, sesta vittoria di Lorenzo Berlusconi

Passione, sacrificio e tanti campioni, nella serata di sabato 22 febbraio, al nuovo Palasport della Fiera di Genova.

Undici incontri tra pugilato e savate, la boxe in cui è consentito anche l’uso dei piedi. Si sono divertiti tutti: chi ha vinto e pure chi ha perso, già animato dalla voglia di tornare in palestra per prendersi una sana rivincita.

Nel torneo di savate, disciplina storicamente coltivata nei caruggi genovesi, si è imposto il croato Patric Grdan, mentre nella categoria future di pugilato, sotto gli occhi del pluricampione Clemente Russo, ha timbrato la vittoria il 14enne Lorenzo Berlusconi, già campione regionale nel contatto leggero. Il verdetto è arrivato dopo tre combattutissime riprese contro un ottimo Mattia De Icco.

A bordo ring l’emozione e l’orgoglio di Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset, grande appassionato di sport e convinto sostenitore della valenza sociale e formativa di queste arti, veicolo di rispetto, disciplina e sacrificio.

Sul ring si sono alternati atleti ed emozioni giovani. Buone notizie per Clemente Russo che si gode la crescita delle nuove leve: ‘Ci sono dei ragazzi che hanno la testa dedita al lavoro – dice l’allenatore della Nazionale -. Non sono solo dei talenti, non dimostrano solo ciò che hanno di innato ma hanno voglia di sacrificarsi. E’ anche per questo che ho una buona speranza per il 2028’.

Clemente Russo ha anche commentato la prestazione del giovanissimo Lorenzo Berlusconi: ‘Il suo match è stato bellissimo. Entrambi i pugili si sono affrontati in maniera audace. Sembravano due atleti più grandi di età. E soprattutto in Lorenzo ho visto una grande qualità tecnica. A differenza di tanti ragazzi, lo vedo un pugile intelligente che non vuole prendere colpi, ma mettere punti a segno’.