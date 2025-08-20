Nuoto, Mondiali jr: oro di D'Ambrosio nei 200 sl con record italiano

Tanto azzurro nelle semifinali e finali della seconda giornata dei Mondiali juniores di nuoto, in svolgimento fino a domenica 24 agosto all'Aquatic Complex di Otopeni. Prestazione da fuoriclasse per Carlos D'Ambrosio che si prende tutto nei 200 stile libero: oro mondiale, record italiano e primato dei campionati che demolisce l'1'46"18 siglato dal padrone di casa David Popivici in Perù nel 2022. Strepitosa la finale del 18enne vicentino - tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi, allenato da Luca De Monte e quinto ai mondiali di Singapore - che vola in 1'45"15, cancella 1'45"23 siglato in semifinale a Singapore quando depenna l'1'45"67 siglato da Filippo Megli per il quinto posto a Gwangju 2019. Un dominio quello di D'Ambrosio con passaggi eccezionali: 24"28, 50"89, 1'18"09 ed ultimo cinquanta in 27"06. Questi i passaggi del nuovo ennesimo talento dell'Italnuoto a Singapore venti giorni fa: 24"38, 50"92, 1'18"25 ed ultimo cinquanta superbo in 26"98. Ad oltre un secondo e mezzo la concorrenza: il cinese Xu Haibo è secondo in 1'46"67 e il giapponese Raito Numata bronzo in 1'46"70. Ottavo Alberto Ferrazza (CC Aniene) in 1'48"89. "Una sensazione incredibile: record italiano e medaglia d'oro - racconta D'Ambrosio, argento ieri con la 4x100 sl - Ho disputato la gara che volevo: sempre in testa per staccare tutti e provare a fare il tempone. Sono troppo felice. E' un onore aver battuto il primato di Popovici a casa sua: lui poì è diventato un grande campione. Ero un po' teso con i crampi prima del via; poi è andato tutto al meglio". Carlos D'Ambrosio, figlio di Giuseppe, napoletano, facente funzioni all'università di Verona; e di Maria, cubana. I genitori si sono incontrati a Vicenza dove è nato perché il papà lavorava in Veneto. Figlio unico. E' rimasto a Napoli fino ai 13 anni. Tifoso del Napoli. Si allenava a San Sebastiano al Vesuvio per il CN Posillipo. Poi insieme alla famiglia si è trasferito Verona e ha cominciato a nuotare al Centro Federale. Appasionato di serie, sta guardando la Casa di Carta: la sua preferita è Prison Break. D' Ambrosio parla lo spagnolo, che gli ha insegnato la mamma da piccolo. E' stato due volte a Cuba, quando aveva appena 3 anni e nel 2019 per conoscere la famiglia.