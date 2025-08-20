Logo SportMediaset
Canottaggio, assegnati a Varese gli Europei del 2026

20 Ago 2025 - 19:23

Gli Europei 2026 di Canottaggio si svolgeranno in Italia. Dal 30 luglio al 2 agosto, sarà la città di Varese a ospitare la rassegna continentale con una stima di presenze di oltre 500 atleti in arrivo da più di 30 nazioni nelle categorie Senior, Pesi Leggeri e Pararowing. La scelta di World Rowing è ricaduta sul campo di regata della Schiranna, già sede degli Europei nel 2012 e nel 2021 e di altri appuntamenti internazionali come i Mondiali Master 2013, i Mondiali Under 23 del 2014 e del 2022 (insieme agli Europei e ai Mondiali Under 19), le tappe di Coppa del Mondo 2015, 2016, 2023, 2024 e 2025. Gli Europei 2026 precederanno, di un anno, i Mondiali Master, assegnati a Varese a dicembre 2024 per l'anno 2027. Gli Europei 2026 saranno caratterizzati dalla partecipazione di molti degli atleti che saranno protagonisti nel corso dello stesso mese ai Mondiali di Amsterdam, in programma dal 23 al 30 agosto. L'estate 2026 vedrà l'Italia remiera attiva come paese ospitante, da nord a sud, anche grazie ai Giochi del Mediterraneo, con le gare di Canottaggio ospitate all'interno di un nuovo campo di regata a Taranto dal 29 agosto all'1 settembre. "L'assegnazione degli Europei 2026 a Varese, a poche settimane di distanza dal successo della Coppa del Mondo e del Festival dei Giovani, è un grande motivo di orgoglio per tutto il Canottaggio italiano - commenta Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio -. Varese è una garanzia di affidabilità per il canottaggio internazionale e nell'ultimo anno il nostro consiglio federale, come parte sempre più attiva del comitato organizzatore, ha lavorato, in sinergia con le istituzioni locali, affinché ci fossero le condizioni per esprimere questa importante candidatura. Il finanziamento di 950.000 euro, destinato dal Governo alla Fic, ci ha permesso di poter festeggiare l'attribuzione, da parte di World Rowing, di questo importante evento internazionale".

