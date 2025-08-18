Sci: lo svizzero Lehmann nominato Ceo della Fis

Urs Lehmann, campione del mondo di discesa libera del 1993 e presidente della Federazione svizzera di sci per 17 anni, diventerà nelle prossime settimane il primo direttore generale della Fis, come annunciato dal presidente della Federazione Internazionale Sci, Johan Eliasch. Lehmann rinuncerà quindi al suo mandato alla guida di Swiss Ski e alla carica di presidente del comitato organizzatore dei Campionati del Mondo di sci alpino di Crans-Montana 2027. Era stato candidato alla presidenza della FIS nel 2021, sconfitto da Johan Eliasch.