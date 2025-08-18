Sci: Goggia e i velocisti azzurri in raduno sul ghiacciaio a Cervinia

Il ghiacciaio di Cervinia-Zermatt ospita nei prossimi giorni il raduno della squadra di velocità maschile di Coppa del mondo, convocata dal direttore tecnico Massimo Carca da martedì 19 a lunedì 25 agosto con Guglielmo Bosca, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Florian Schieder, seguiti dall'allenatore responsabile Lorenzo Galli, Christian Corradino, Henri Battilani, Adam Peraudo e Davide Verga. Ad allenarsi in loro compagnia ci sarà anche Sofia Goggia, in compagnia del tecnico Luca Agazzi e le sorelle Nadia e Nicol Delago con l'allenatore responsabile Giovanni Feltrin e i tecnici Giorgio Pavoni, Paolo Stefanini e Alberto Parola.