Sci: Goggia e i velocisti azzurri in raduno sul ghiacciaio a Cervinia

18 Ago 2025 - 17:09

Il ghiacciaio di Cervinia-Zermatt ospita nei prossimi giorni il raduno della squadra di velocità maschile di Coppa del mondo, convocata dal direttore tecnico Massimo Carca da martedì 19 a lunedì 25 agosto con Guglielmo Bosca, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Florian Schieder, seguiti dall'allenatore responsabile Lorenzo Galli, Christian Corradino, Henri Battilani, Adam Peraudo e Davide Verga. Ad allenarsi in loro compagnia ci sarà anche Sofia Goggia, in compagnia del tecnico Luca Agazzi e le sorelle Nadia e Nicol Delago con l'allenatore responsabile Giovanni Feltrin e i tecnici Giorgio Pavoni, Paolo Stefanini e Alberto Parola.

Il gruppo giovani maschile sarà invece impegnato a Courmayeur per un allenamento atletico dal 18 al 28 agosto che vede impegnati Lorenzo Cuzzupè, Andrea Passino, Giovanni Stefani, Max Clara, Noah Gamper, Alois Koellemann Baldini, David Kastlunger, Peter Corbellini, Edoardo Baldo, Riccardo Pasquarella, Alex Silbernagl, Riccardo Mariuzzo, Glauco Antonioli, Pietro Scesa, Matteo Avesani e Tomas Deambrogio, alla presenza del direttore tecnico giovanile Paolo Deflorian, del responsabile della preparazione atletica Giuseppe Abruzzini e dei tecnici Fabio Bianco Dolino e Samuele Sentieri.

