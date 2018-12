Sci: dominio Shiffrin a St. Moritz, in Val d'Isère trionfa Hirscher

08/12/2018

Il Super G femminile di St. Moritz vede l’assolo di Mikaela Shiffrin. Dominio totale per l’americana, che bissa la vittoria ottenuta a Lake Louise domenica scorsa nella stessa specialità e ottiene il quarto successo in assoluto in questa stagione. Sulle nevi svizzere, discesa in 1.11.30, con la padrona di casa Lara Gut che lotta ma deve cedere per 28 centesimi, al terzo posto Tina Weirather (Liechtenstein) a 42 centesimi. Giù dal podio, al quarto posto, la norvegese Mowinckel e l’altra svizzera Gisin (quinta), che la inseguono in classifica rispettivamente in terza e in seconda posizione, ma già piuttosto staccate. 589 i punti della Shriffin, contro i 296 della Gisin e i 264 della Mowinckel. Maluccio le italiane quest’oggi: Elena Curtone è 13esima, 16esima posizione per Marta Bassino e 18esima per Francesca Marsaglia.



Nello Slalom Gigante di Val d’Isère, in Francia, vittoria per l’austriaco Marcel Hirscher che domina la prima manche e allunga nella seconda, nonostante abbia solamente il settimo tempo complessivo. Alla fine, per lui, 1.42.99, con 1.18 di vantaggio sul norvegese Kristoffersen e 1.31 sullo svedese Olsson, che aveva già concluso in terza posizione anche la prima manche. Alla deriva, dopo un’ottima prima manche, lo sloveno Kranjec, che dal secondo posto scivola al nono. Seconda manche con una pista molto più veloce che favorisce l’abbassamento dei tempi, da rimarcare la prestazione dell’italiano Riccardo Tonetti che risulta il più rapido di tutti nel secondo segmento con 50.42 e chiude alla fine con un lusinghiero ottavo posto, a 1.79 dal vincitore. 17esimo e 18esimo posto per gli altri azzurri Aliprandini e Moelgg. In classifica, Hirscher comanda con 280 punti, davanti al connazionale Max Franz con 238.