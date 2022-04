Rugby, Urc: le Zebre cadono a Edimburgo

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP

Gli emiliani illudono con un bel primo tempo ma cedono 29-26 nonostante la superiorità numerica per tutta la ripresa

Le Zebre subiscono un’altra sconfitta in United Rugby Championship. Nella 16ª giornata, la formazione parmense perde 29-26 a Edimburgo, in una partita combattuta con diversi rimpianti. Gli scozzesi vanno subito avanti con una meta in apertura, ma gli italiani lottano e in avvio di secondo tempo vanno anche avanti 19-14, prima di farsi rimontare nonostante la superiorità numerica. Le Zebre muovono la classifica ma restano ampiamente ultime. twitter

Le Zebre sprecano la grande occasione di ottenere la prima vittoria nello United Rugby Championship. La formazione emiliana capitola 29-26 a Edimburgo, trafitta da una delle compagini più competitive. La serata scozzese parte male per i parmensi, che vanno sotto dopo appena una cinquantina di secondi per la meta di Bennett, lesto ad approfittare degli spazi lasciati aperti dalla difesa avversaria. Van der Walt mette la trasformazione e sembra indirizzare la partita. Sembra, appunto, perché le Zebre si rialzano e pareggiano con la meta tecnica assegnata per l’intervento difensivo di Young su Gesi, liberato nello spazio aperto. Al 34’ Laloifi firma il sorpasso per gli ospiti, ma i britannici riescono a chiudere il primo tempo in vantaggio con la meta di Hutchison trasformata da Van der Walt per il 14-12.

Al ritorno in campo dagli spogliatoi, le Zebre hanno una carica in più e trovano subito la meta del controsorpasso, con l’ottima azione finalizzata da Gesi. Rizzi trasforma il 19-14 ed Edimburgo rimane anche in inferiorità numerica al 45’ per l’espulsione a Marshall Sykes, autore di un’entrata pericolosa in ruck. Quando il match sembra aver preso l’inerzia a favore degli ospiti, gli scozzesi ritrovano forze e approfittano di qualche buco difensivo di troppo per allungare prima con Schoeman (con tanto di trasformazione di Van der Walt) e poi con Bennett per il 26-19. Le zebre rientrano in parità grazie al raccogli-e-vai di Sisi, per il 26 pari, al 74’, grazie alla trasformazione di O’Mailey. Ancora una volta gli emiliani si perdono all’improvviso e concedono un calcio di punizione subito alla ripresa: Van der Walt non perdona e sigla il 29-26 finale. Le Zebre vedono quindi sfumare la prima possibile vittoria in Urc, ma raddoppiano i punti in classifica grazie ai bonus delle quattro mete e della difesa. La quota 4, comunque, vale sempre e solo l’ultimo posto.