Rugby, Sei Nazioni: troppa Francia per l’Italia, secondo ko per Quesada

Le cose al rientro in campo dagli spogliatoi non cambiano, con la squadra di Galthie che aggiunge ulteriori sette punti con Alldritt al 45’. Gli uomini di Quesada crollano completamente con il passare dei minuti, con i francesi che continuano a segnare: altre due mete rapide con Bielle-Biarrey e Dupont (la prima senza i due punti aggiuntivi), per volare via sul 54-17 a poco più di venti minuti dalla fine. Garbisi segna e trasforma i sette punti che valgono il -30, ma al 66’ la Francia allunga ancora con la meta di Barré (coadiuvata ancora una volta da Ramos). Nel finale gli ospiti continuano inesorabilmente a segnare, con Attissogbé (76’) e Barassi (80’) che arrotondano il risultato fino al 73-24 finale. Sconfitta pesante per l’Italia, al secondo ko in questo Sei Nazioni. Sale a 10 punti la Francia, seconda insieme all’Inghilterra e dietro l’Irlanda (prima con tre vittorie e 14 punti).