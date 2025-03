Rugby, Sei Nazioni: l’Italia lotta ma cade anche contro l’Irlanda

L’Italrugby lotta, ma non basta: all’Olimpico di Roma arriva il quarto ko in questo Sei Nazioni, 22-17 contro l’Irlanda. Gli azzurri partono subito molto bene, arrivando a conquistare la prima meta al 12’ con Monty Ioane. La trasformazione successiva di Allan porta i padroni di casa sul 7-0, ma la gioia dura poco: al 24’ Hugo Keenan accorcia le distanze con la prima meta irlandese, che grazie ai due punti aggiuntivi del calcio di Crowley vale il pari. Poco dopo la mezzora, dopo una fase un po’ bloccata, la punizione di Allan riporta avanti i ragazzi di Quesada (10-7), ma allo scadere del primo tempo arriva la beffa: meta di Sheehan e 12-10 per l’Irlanda all’intervallo. Dopo la pausa gli uomini di Andy Farrell mettono il piede sull’acceleratore, dando la spallata decisiva alla partita: due mete in rapida successione ancora con Sheehan (47’ e 58’) vero mattatore del match. Tra le due giocate dell’irlandese che portano al 22-10 c’è anche l’espulsione tra le file degli azzurri per Ross Vintcent. Al 63’ Stephen Varney trova il corridoio giusto per la seconda meta azzurra della partita, che viene trasformata ancora una volta da Allan al 65’, ma è l’ultimo squillo del match: vince l’Irlanda 22-17 e registra il quarto successo in questo sei Nazioni.