Rugby, Sei Nazioni: trionfo Italia, battuta 18-15 la Scozia

Lamaro: "Giornata pazzesca, cruciali i primi 20 minuti"

"Giornata pazzesca, i ragazzi hanno dato tutto in campo. Sappiamo tutto quello che possiamo mettere in campo, ci sono stati anche momenti difficili, ma non posso esser più felice di così". Lo ha detto il capitano azzurro, Michele Lamaro, a Sky Sport, dopo la vittoria per 18-15 sulla Scozia. "Sono stati cruciali i primi venti minuti perché il campo era ancora asciutto. Dopo segnare sarebbe stato più complicato e lo abbiamo visto", ha aggiunto.