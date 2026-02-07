SEI NAZIONI

Rugby, Sei Nazioni: trionfo Italia, battuta 18-15 la Scozia

All'Olimpico, decisive le mete di Lynagh e Menoncello in avvio e i calci di Garbisi 

07 Feb 2026 - 17:32
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

L'Italia inizia al meglio il suo Sei Nazioni 2026: a Roma, gli Azzurri battono 18-15 la Scozia. All'Olimpico, decidono le due mete lampo da parte di Lynagh (7') e Menoncello (13'), con Garbisi che impreziosisce il punteggio con i suoi calci e le sue trasformazioni. La squadra di Townsend prova a riavvicinarsi con Horne, ma Quesada e i suoi reggono negli ultimi minuti. Nel prossimo turno, il 14 febbraio, ci sarà la sfida all'Irlanda.

L'Italia conquista subito la vittoria al debutto nel Sei Nazioni 2026. Nel primo match degli Azzurri, disputato all'Olimpico, la squadra di Quesada parte fortissimo ed è proprio il primo quarto d'ora a fare la differenza. Al 7', infatti, Lynagh mette a referto la prima meta della squadra di casa, anche se non arriva la successiva trasformazione. Diverso quello che accade poco dopo: per la seconda volta, Menoncello supera la difesa scozzese e stavolta Garbisi non sbaglia: 12-0. Poco dopo, però, si sbloccano pure gli ospiti, con Dempsey (meta) e Russell che accorciano le distanze con il 12-7. Prima dell'intervallo, un altro piazzato, sempre di Garbisi, fissa il punteggio sul 15-7. Dai blocchi, nella ripresa, esce meglio la Scozia che accorcia con Russell, poi arriva un'altra punizione, sempre di Garbisi, che sarà poi quella decisiva: palla ovale tra i pali ed è 18-10. L'Italia si spaventa, però, dopo la meta di Horne, che arriva al 67'. Con quasi un quarto d'ora a disposizione per vincerla, la Scozia si riversa in avanti ma l'Italia resiste e fa festa: finisce 18-15 e gli Azzurri vincono subito la prima partita. La seconda sarà in Irlanda, all'Aviva Stadium di Dublino, il prossimo 14 febbraio. Male, invece, la Scozia, che se la vedrà con l'Inghilterra.

Lamaro: "Giornata pazzesca, cruciali i primi 20 minuti"
"Giornata pazzesca, i ragazzi hanno dato tutto in campo. Sappiamo tutto quello che possiamo mettere in campo, ci sono stati anche momenti difficili, ma non posso esser più felice di così". Lo ha detto il capitano azzurro, Michele Lamaro, a Sky Sport, dopo la vittoria per 18-15 sulla Scozia. "Sono stati cruciali i primi venti minuti perché il campo era ancora asciutto. Dopo segnare sarebbe stato più complicato e lo abbiamo visto", ha aggiunto.

rugby
sei nazioni

