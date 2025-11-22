Logo SportMediaset

RUGBY

Italrugby in 'Rosso Garibaldi': l'esordio della maglia a febbraio nei 6 Nazioni contro la Francia

Presentato il nuovo Third Kit 2025/26 della Federazione italiana rugby firmato Macron, che completa il Game Set a disposizione dalle Nazionali azzurre nel corso della stagione 2025/26. Non poteva, dunque, esserci palcoscenico più adeguato di Genova – e dello scoglio di Quarto che ha fatto da set per la campagna di lancio – per presentare la nuova divisa da gioco, ispirata alla spedizione dei Mille alla quale è dedicata l’inedita scelta cromatica. La maglia è infatti interamente in ‘Rosso Garibaldi’, colore che richiama le giubbe dei garibaldini e che è diventato quindi sinonimo di valori come eroismo e spirito indomito che gli atleti azzurri incarnano alla perfezione sul campo di gioco. Per sottolineare ulteriormente questo omaggio, lo shooting di presentazione di questo kit è stato realizzato proprio a Quarto davanti al monumento ai Mille. Il nuovo Third Kit della Nazionale di Rugby Italiana farà il proprio esordio in via esclusiva il prossimo 22 febbraio a Lilla contro la Francia, terzo turno del Sei Nazioni valido, appunto, per il Trofeo Garibaldi, e nella sfida del Guinness Women’s Six Nations dell’11 aprile. 

22 Nov 2025 - 23:57
rugby
italrugby

