Rugby, 6 Nazioni: Italia, Scozia, Galles e una maglia 'in comune'

Il mondo del rugby torna a vibrare di quella particolare magia che solo un torneo come il 6 Nazioni è in grado di generare. La più antica e prestigiosa manifestazione internazionale legata al mondo della palla ovale è giunta alla sua 132ª edizione. Il Macron Hero, anche quest’anno, sarà ben visibile sul petto di ben tre Nazionali delle sei impegnate nel torneo: Italia, Scozia e Galles. Vestirà inoltre anche per l’edizione 2026 gli Ufficiali di Gara Emirates, accompagnando quindi lo staff arbitrale in tutte le partite della competizione. La Nazionale italiana, dopo l’esordio contro la Scozia, giocherà il 14 febbraio all’Aviva Stadium di Dublino contro l’Irlanda. In occasione della trasferta di domenica 22 febbraio contro la Francia, sfida che dal 2007 assegna il Trofeo Garibaldi, l’Italia indosserà la terza maglia del game set 2026 realizzata da Macron e che è completamente in Rosso Garibaldi.