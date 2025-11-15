Logo SportMediaset

TEST MATCH

Rugby: Italia ko 32-14 nel test match col Sudafrica

All'Allianz Stadium decide la ripresa degli scatenati Springboks, dilaganti nonostante il rosso a Mostert all'11' 

di Redazione
15 Nov 2025 - 16:04
Dopo la splendida prestazione contro l'Australia, l'Italrugby va ko nel test match contro il Sudafrica, che si impone 32-14 all'Allianz Stadium di Torino. Gli Springboks incassano il rosso a Mossert all'11', ma riescono a vincere grazie alle mete di van Staden, van den Berg, Williams e Hooker. Per l'Italia, che all'intervallo è sotto solo 10-3, ne arriva invece solo una, quella di Capuozzo, con Garbisi autore di tre trasformazioni.

Una bella Italia dà seguito all'ottima prestazione contro l'Australia, anche se alla fine il risultato dice 32-14 per il Sudafrica. A Torino, l'illusione di poter ripetere l'impresa fatta contro gli All Blacks arriva all'11', quando Mostert rifila una bruttissima spallata e si fa espellere, lasciando gli Sprinboks in inferiorità numerica per tutto l'incontro. Nonostante questo episodio, la gara si sblocca con due calci: quelli di Pollard e Garbisi per il momentaneo 3-3. Proprio all'ultima azione del primo tempo, però, arriva la prima meta del match dell'Allianz Stadium, con van Staden che insieme a Pollard fissa il risultato sul 10-3 all'intervallo. Nella ripresa, Garbisi accorcia subito le distanze con due trasformazioni: l'Italia va sul -1 (10-9) e il giallo a Van Staden sembra regalare la doppia superiorità numerica agli Azzurri. Purtroppo, anche Cannone rifila una testata in un contatto e si becca il giallo sotto review (poi confermato). Intanto, il Sudafrica ne approfitta e con un'altra meta, quella di van den Berg, va sul 20-9. Al 65', ecco la prima dell'Italia, con protagonista Capuozzo: subito dopo, però, Garbisi sbaglia la trasformazione e così è "solo" 20-14. Negli ultimi dieci minuti, gli Springboks scappano via e per i padroni di casa non c'è nulla da fare: meta di Williams e 27-14. L'ultimissima giocata corrisponde con l'ultima "try", quella splendida di Hooker: non c'è nemmeno tempo di tentare la successiva trasformazione. Finisce allora 32-14 ma con l'Italia che può comunque ritenersi in parte soddisfatta. Il 22 novembre ci sarà l'ultimo test match prima del Sei Nazioni 2026: sarà contro il Cile a Marassi.

