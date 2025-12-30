Canottaggio: oltre 700 persone nella Basilica di Capodimonte per le esequie di Tizzano

Oggi pomeriggio, a Napoli presso una gremita Basilica di Capodimonte, il Canottaggio e lo Sport italiano hanno dato l'ultimo saluto a Davide Tizzano, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio e del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. È quanto si legge sul sito della Federazione italiana canottaggio. A testimoniare la vicinanza alla moglie Roberta e ai figli Rosanna, Vittoria e Giuseppe Leone, oltre settecento persone e tra loro numerosi dirigenti. Da Giovanni Malagò, oggi Presidente della Fondazione Milano Cortina e alla guida del Coni dal febbraio 2013 al giugno 2025, a Diego Nepi, Amministratore delegato di Sport e Salute, passando per i Presidenti federali Sabatino Aracu (Sport Rotellistici) e Andrea Mancino (Sport Bowling). Per il Coni, in sala, anche Alessio Palombi (dirigente Preparazione Olimpica) e Giampiero Pastore (Direttore dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport).