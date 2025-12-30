Logo SportMediaset

CANOTTAGGIO

Canottaggio: oltre 700 persone nella Basilica di Capodimonte per le esequie di Tizzano

Presenti numerosi dirigenti dello sport italiano

di Redazione
30 Dic 2025 - 21:17
© X

© X

Oggi pomeriggio, a Napoli presso una gremita Basilica di Capodimonte, il Canottaggio e lo Sport italiano hanno dato l'ultimo saluto a Davide Tizzano, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio e del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. È quanto si legge sul sito della Federazione italiana canottaggio. A testimoniare la vicinanza alla moglie Roberta e ai figli Rosanna, Vittoria e Giuseppe Leone, oltre settecento persone e tra loro numerosi dirigenti. Da Giovanni Malagò, oggi Presidente della Fondazione Milano Cortina e alla guida del Coni dal febbraio 2013 al giugno 2025, a Diego Nepi, Amministratore delegato di Sport e Salute, passando per i Presidenti federali Sabatino Aracu (Sport Rotellistici) e Andrea Mancino (Sport Bowling). Per il Coni, in sala, anche Alessio Palombi (dirigente Preparazione Olimpica) e Giampiero Pastore (Direttore dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport).

Francesco Purromuto ha rappresentato il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Il Comune di Napoli era presente con l'assessore comunale allo sport Emanuela Ferrante. Erano anche presenti Sergio Roncelli (presidente Coni Campania) e Gianfranco Coppola (presidente Ussi). Per la FIC i vicepresidenti Fabrizio Quaglino e Umberto Dentis, i consiglieri federali Walter Bottega, Michelangelo Crispi, Rossano Galtarossa e Valentina Rodini, il Segretario generale Giovanni Esposito, il Direttore Tecnico Antonio Colamonici, il Medico federale Maria Rosaria Squeo, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Alberto Belgeri, una rappresentanza dei dipendenti federali, numerosi atleti, tecnici, dirigenti, giudici arbitri, rappresentanti di Comitati e Delegazioni regionali e delle società remiere arrivati da ogni parte d'Italia.

Presente anche il past president Giuseppe Abbagnale, insieme al fratello Carmine. In sala anche Franco Cattaneo, DT dal 2017 al 2024, i dirigenti dei gruppi sportivi militari. Presente una nutrita rappresentanza di giovani della Canottieri Napoli e del RYCC Savoia, con i loro presidenti Giancarlo Bracale e Fabrizio Cattaneo Della Volta, e tanti atleti della Nazionale di ieri e di oggi. Tra loro, Gianluca Farina e Piero Poli, compagni insieme ad Agostino Abbagnale nel primo successo olimpico a Seoul 1988. Tra gli olimpici dei suoi tempi, Sergio Caropreso, Giovanni Suarez, Walter Molea, Marco Penna, Raffaello Leonardo, Leonardo Massa, Giuseppe Di Palo e Giovanni Calabrese. Tra gli azzurri di oggi, Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola e Alfonso Scalzone. Emanuele Liuzzi, che con Tizzano ha condiviso la doppia esperienza di canottiere azzurro e velista alla Coppa America, guidava la squadra di alcuni tra i migliori atleti delle Fiamme Oro. Tra i volti noti di altre discipline sportive, quelli di Massimiliano Rosolino, Patrizio Oliva e Franco e Pino Porzio.

Valentina Rodini, presente anche in rappresentanza della Giunta CONI, ha letto un messaggio di ringraziamento a nome di tutti gli atleti della squadra azzurra. I figli Rosanna, Vittoria e Giuseppe Leone hanno salutato così il loro padre Davide. "Il Presidente è diventato eterno, la sua luce non si spegnerà mai e ci guiderà per sempre. Noi figli promettiamo di essere sempre la parte migliore di te. Hic sunt leones et erunt in aeternum".

canotaggio

