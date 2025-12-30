Logo SportMediaset

Vela: anno record per la Lega Navale Italiana, superati i 63.800 soci

30 Dic 2025 - 21:46

La Lega Navale Italiana chiude l'anno con uno storico record di soci: nel 2025, infatti, sono stati raggiunti i 63.881 iscritti presso le 249 sezioni e delegazioni della Lni - il principale ente pubblico non economico a base associativa che si occupa di mare e acque interne in Italia -, in crescita di oltre tremila rispetto al 2024. A crescere sono soprattutto le socie (17.188, +2.300 rispetto al 2024) e i giovani under 25 (16.944, 1200 in più rispetto allo scorso anno) e si è ampliata la comunità sui canali social con oltre 45.000 follower. A livello regionale, il maggior numero di soci si è registrato, anche per l'anno 2025, in Puglia (8935), seguita dalla Liguria (8306) e dal Lazio-Umbria (7719). "Dopo gli anni difficili del commissariamento e del Covid - afferma l'ammiraglio Donato Marzano, presidente della Lega Navale Italiana - siamo ripartiti con rinnovato slancio, proiettandoci all'esterno con nuove iniziative, una maggiore attenzione alla comunicazione e alla promozione sociale e alla fidelizzazione della nostra comunità. Sono orgoglioso del fatto che il trend sia particolarmente positivo tra le donne e i più giovani, segnale di un'associazione, che pur con alcuni problemi che stiamo affrontando, è viva e guarda al futuro".

