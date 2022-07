Pugilato: uomo d'affari Usa paga 6,18 milioni uno storico cimelio di Ali

L'imprenditore statunitense Jim Irsay ha annunciato su Twitter di aver acquistato la cintura del titolo mondiale Wbc dei pesi massimi che Muhammad Ali conquistò nel 1974 battendo George Foreman a Kinshasa nel leggendario combattimento chiamato 'Rumble in the Jungle'. Il prezzo pagato è di 6,18 milioni di euro. Il proprietario della squadra di Football americano degli Indianapolis Colts ha anche lasciato intendere che l'oggetto sara' presentato in una mostra della sua collezione ad agosto a Chicago e a settembre a Indianapolis. Appassionato di cimeli rari - da chitarre di Elvis Presley, John Lennon o Prince al manoscritto originale della guida agli Alcolisti Anonimi scritta da Bill Wilson nel 1939 -, Irsay si e' ora impossessato di uno dei pezzi più costosi tra gli oggetti da collezione in ambito sportivo.