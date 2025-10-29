Pontedera celebra Giacomo Agostini: la leggenda del motociclismo nel nome di Mazzinghi

Il gremitissimo Teatro Era di Pontedera ha accolto con un lungo applauso Giacomo Agostini, il pilota più titolato nella storia del Motomondiale con 15 trionfi tra classe 500 (8) e nella 350 (7), insignito del Premio nazionale Alessandro Mazzinghi 2025. Il riconoscimento, istituito in memoria del grande pugile pontederese due volte campione del mondo dei pesi medi jr e scomparso nel 2020 all'età di 82 anni, celebra da quattro anni figure che hanno lasciato un segno indelebile nello sport italiano. Nelle edizioni precedenti erano stati premiati Mario Cipollini, Marcello Lippi e Giancarlo Antognoni. La famiglia Mazzinghi e la commissione hanno voluto premiarne non solo i trionfi sportivi, ma anche la capacità di incarnare valori di disciplina, coraggio e dedizione che avvicinano il suo percorso a quello del pugile a cui il premio è intitolato. "Ho incontrato Mazzinghi poche volte ma lo ammiravo tantissimo, vederlo boxare era uno spettacolo. Questo premio mi onora profondamente", ha detto Agostini davanti a una platea commossa, ricordando come lo sport sia una scuola di vita capace di unire un paese intero.