Pistorius ritrova l'amore: la somiglianza con l'ex uccisa fa rabbrividire la famiglia Steenkamp

È passato quasi un anno da quanto Oscar Pistorius, dopo nove anni di carcere per l'uccisione della fidanzata Reeva Steenkamp (a sinistra nella foto, ndr), è stato rilasciato per trascorrere i prossimi quattro anni in libertà vigilata. Da allora l'ex campione paralimpico, che può lasciare l'abitazione solo in determinati orari, non può rilasciare interviste, deve svolgere servizi sociali e incontrare regolarmente i funzionari che si occupano dei soggetti in libertà vigilata, si è tenuto lontano dai riflettori ma avrebbe trovato un nuovo amore in Rita Greyling (a destra nella foto, ndr), 33enne consulente aziendale e amica della famiglia di Pistorius da anni.