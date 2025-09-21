Pilastro Renato, nuova via sulla Nord-Ovest del Civetta

Quella di “Pilastro Renato” è una lunga storia. Prende il via nel 2009, quando Nicola Tondini inizia a ragionare sulla possibilità di aprire una via nuova sulla parete Nord-Ovest del Civetta, proposito fin da subito condiviso con Alessandro Baù, che su quella parete verticale ha già aperto una via. Le opzioni prese in considerazione inizialmente sono due. All’epoca, valutando insieme le alternative, ai due alpinisti era sembrato di avere più possibilità arrampicando salire in stile tradizionale e in libera su Punta Tissi, tentando la linea che diventerà “Colonne d’Ercole”. Per via della compattezza e verticalità della roccia la sezione di parete a sinistra di Punta Civetta era sembrata infatti impossibile da affrontare senza fare uso di spit.