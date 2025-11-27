Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Snowboard, infortunio per Fischnaller: Olimpiadi a rischio

27 Nov 2025 - 19:45

Potrebbe essere arrivata al capolinea la stagione per il 45enne snowboardista altoatesino Roland Fischnaller. Il campione del mondo di snowboard 2025 ha subito un grave infortunio durante l'allenamento a Lech am Arlberg e sarà fuori gioco a tempo indeterminato. Fischnaller ha riportato una doppia rottura del legamento crociato e una scheggiatura ossea alla caviglia destra durante una brutta caduta. L'altoatesino è stato trasportato a valle su una slitta e ha ricevuto le prime cure al pronto soccorso di Lech. È stato poi trasferito a Bolzano, dove ha ricevuto la diagnosi dopo una risonanza magnetica. Fischnaller attualmente utilizza le stampelle e non può partecipare alla gara inaugurale della Coppa del Mondo a Mylin, in Cina. Un infortunio che potrebbe mettere a rischio la partecipazione a tutta la stagione di Coppa del mondo e anche alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026 al via tra poco più di due mesi, il 6 febbraio prossimo. 

Ultimi video

03:15
DICH BERRETTINI POST DAVIS BOLOGNA DICH

Berrettini: "Mi ci vorrà tempo per capire che cosa abbiamo combinato"

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

01:19
La Nfl è su Mediaset

La Nfl è su Mediaset

01:27
237 giorni dopo

237 giorni dopo

00:33
MCH FRANCOBOLLI LUNA ROSSA MCH

Luna Rossa, il francobollo e l'annullo celebrativo

00:49
MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

00:29
Fiaccola olimpica accesa

Fiaccola olimpica accesa

00:31
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:56
DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

01:40
DICH SONEGO POST COPPA DAVIS DICH

Sonego: "È la forza del nostro gruppo"

03:15
DICH BERRETTINI POST DAVIS BOLOGNA DICH

Berrettini: "Mi ci vorrà tempo per capire che cosa abbiamo combinato"

I più visti di Altri Sport

MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

America's Cup, Luna Rossa attende ancora per l'iscrizione: possibili problemi con il budget cap

Lottatrice di MMA aggredisce due agenti in aereo: arrestata Sinead Kavanagh VIDEO

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:30
Fisi: per Fischnaller forte distorsione, si lavora al rientro
20:46
Curling, Europei: Italia femminile eliminata al termine round robin
19:45
Snowboard, infortunio per Fischnaller: Olimpiadi a rischio
18:21
Skeleton, Coppa Europa: Drovanti quinto a Lillehammer
17:33
Pallavolo, Fefè De Giorgi coach di leadership al Comune di Bari