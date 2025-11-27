Snowboard, infortunio per Fischnaller: Olimpiadi a rischio

Potrebbe essere arrivata al capolinea la stagione per il 45enne snowboardista altoatesino Roland Fischnaller. Il campione del mondo di snowboard 2025 ha subito un grave infortunio durante l'allenamento a Lech am Arlberg e sarà fuori gioco a tempo indeterminato. Fischnaller ha riportato una doppia rottura del legamento crociato e una scheggiatura ossea alla caviglia destra durante una brutta caduta. L'altoatesino è stato trasportato a valle su una slitta e ha ricevuto le prime cure al pronto soccorso di Lech. È stato poi trasferito a Bolzano, dove ha ricevuto la diagnosi dopo una risonanza magnetica. Fischnaller attualmente utilizza le stampelle e non può partecipare alla gara inaugurale della Coppa del Mondo a Mylin, in Cina. Un infortunio che potrebbe mettere a rischio la partecipazione a tutta la stagione di Coppa del mondo e anche alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026 al via tra poco più di due mesi, il 6 febbraio prossimo.