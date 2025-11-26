Logo SportMediaset

SPAGNA

Lottatrice di MMA aggredisce due agenti in aereo: arrestata Sinead Kavanagh

Il fattaccio su un volo Ryanair da Gran Canaria a Dublino

di Alessandro Franchetti
26 Nov 2025 - 12:24
© X

© X

E' di due agenti feriti e un arresto, quello di Sinead Kavanagh, il bilancio di una clamorosa rissa scoppiata su un volo Ryanair da Gran Canaria a Dublino tra la famosa lottatrice irlandese e la Guardia Civil. La 39enne, nome ben noto nelle arti marziali miste e amica di Conor McGregor, stava creando disordini a bordo per motivi al momento sconosciuti: come da prassi, l'equipaggio ha dovuto chiamare la polizia e il capitano è stato costretto a interrompere il decollo a causa del comportamento violento della donna.

Una volta intervenuti gli agenti, Sinead Kavanagh, ripresa da diversi passeggeri con i loro cellulari, non si è affatto placata e ha opposto resistenza. Il video, che ha fatto rapidamente il giro dei social media, mostra i momenti concitati dell'aggressione. Alla fine Sinead Kavanagh è stata fatta scendere dall'aereo, ha trascorso la notte nel carcere dell'aeroporto ed è stata rilasciata su cauzione martedì. Per lei è scattata ovviamente l'immediata denuncia per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale.

mma

