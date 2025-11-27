Curling, Europei: Italia femminile eliminata al termine round robin

Il round robin femminile dei Campionati Europei di curling in corso di svolgimento a Lohja (Finlandia) è giunto a compimento nella mattinata di giovedì 27 novembre. L'Italia - formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle), Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) - è arrivata alla giornata conclusiva con un bilancio di 4 vittorie e 4 sconfitte. Le azzurre erano teoricamente ancora in corsa per accedere alle semifinali. Per riuscirci era necessario battere la Cechia nell'ultimo incontro e sperare in una serie di combinazioni favorevoli negli altri quatto match nella tornata conclusiva di partite. Purtroppo, la compagine tricolore è incappata in un'inopinata sconfitta con il punteggio di 6-7. Alla luce dei risultati concretizzatisi nelle altre sfide della tornata conclusiva, anche il successo non avrebbe permesso di accedere alle semifinali. Cionondimeno, l'inattesa battuta d'arresto comporta che l'Italia concluda al settimo posto l'edizione 2025 della rassegna continentale.