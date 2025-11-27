Fisi: per Fischnaller forte distorsione, si lavora al rientro

Distorsione alla caviglia destra e un periodo di fisioterapia, prima di essere rivalutato dai medici. Questo è il verdetto delle visite e degli esami a cui è stato sottoposto Roland Fischnaller, secondo quanto fa sapere la FISI, dopo la caduta rimediata in allenamento a Lech, in Austria. Il 45enne snowboarder, portacolori dell'Esercito, campione mondiale in carica di gigante parallelo, si è impuntato durante una discesa ed è ricaduto pesantemente sulla neve, battendo la caviglia destra. Fischnaller non prenderà parte alla trasferta a Mylin, in Cina, dove si disputeranno i primi due giganti stagionali nel primo weekend di dicembre, ma proseguirà con i trattamenti per cercare di rientrare al più presto possibile in gara. La situazione secondo il report FISI é dunque meno allarmante rispetto a quanto apparso in un primo momento. Fischnaller sarà rivalutato dalla Commissione medica FISI nelle prossime settimane.