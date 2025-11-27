Skeleton, Coppa Europa: Drovanti quinto a Lillehammer

Quinto posto per Pietro Drovanti nel debutto stagionale del circuito di Coppa Europa a Lillehammer, in Norvegia. L'azzurro ha completato le due run con il tempo complessivo di 1'43"62 che è valso un ritardo di 49 centesimi di secondo nei confronti del cinese Wengang Yan, vincitore in 1'43"13 grazie al miglior tempo in entrambe le manche. Sul podio salgono anche il tedesco Felix Seibel (+0"17) ed il lettone Emils Indriksons (+0"21), con Drovanti preceduto anche dall'altro tedescco Stefan Röttig. A seguire, Manuel Schwärzer è diciottesimo a 1"76, con Andrea Monti ventisettesimo e Lorenzo Conti 29esimo al termine della prima frazione.