Pallanuoto: World cup, l'Italia supera la Croazia e si qualifica alla fase finale

08 Apr 2026 - 17:45

Terza vittoria su tre in World cup (terza competizione per importanza dopo Olimpiadi e Mondiali) per la Nazionale di pallanuoto, che stacca il biglietto per la fase finale di Sydney in programma dal 22 al 26 luglio. Ad Alessandropoli, in Grecia, gli azzurri superano 13-11 la Croazia, replicando i successi dei giorni scorsi contro Stati Uniti e Spagna. Il Settebello di Sandro Campagna chiude così il girone B di Division 1 al primo posto a punteggio pieno.

L'equilibrio iniziale - Nei primi due quarti la partita è un continuo botta e risposta. Gli azzurri   con il bresciano Stefano Guerrato. Il pareggio croato arriva su rigore a causa di un fallo di Vincenzo Di Somma che però si riscatta siglando il 2-1. La seconda frazione segue lo stesso copione, con l'Italia che prova più volte ad allungare ma viene sempre ripresa dai balcanici e a metà partita il tabellone recita 7-7. Nel secondo quarto è decisiva la precisione balcanica con l'uomo in più: cinque dei sei gol arrivano in superiorità numerica, mentre la sesta marcatura del periodo è un rigore causato ancora da Di Somma e trasformato da Konstantin Kharkov. Per l'Italia a segno due volte Matteo Iocchi Gratta, Vincenzo Dolce, Matteo Gianazza e Giacomo Cannella.

Lo sprint azzurro - All'inizio della terza frazione gli azzurri piazzano il break decisivo con Guerrato e Alessandro Carnesecchi che portano il Settebello sul 9-7. I croati trovano la forza per impattare nuovamente sul 9-9, ma in chiusura di tempo il difensore della Pro Recco Francesco Cassia timbra una doppietta per l'11-9 all'ultimo intervallo. Nei primi due minuti del quarto conclusivo l'Italia va a segno altre due volte con Iocchi Gratta prima e Cannella poi. La Croazia dimezza lo svantaggio e trova nuove energie per provare la rimonta finale, ma il Settebello non concede più nulla e vince 13-11. Il 9 aprile al via la seconda fase, con l'Italia che giocherà solo per posizionarsi al meglio nella griglia finale e ottenere un abbinamento favorevole nei quarti delle finali australiane.
 

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