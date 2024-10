Pallanuoto, ct Campagna: "Punizione giusta ma non dite che non sappiamo perdere"

"Noi non siamo violenti e non siamo una squadra che non sa perdere, abbiamo sempre fatto i complimenti a tutti. In questo caso si è trattato dell'errore più clamoroso da quando faccio pallanuoto, cioè da 45 anni. Di conseguenza c'è stata una reazione emotiva, pacata e civile che ha violato delle norme. Siamo consapevoli che la punizione è giusta". Lo ha detto a LaPresse il ct del Settebello Sandro Campagna tornando sulla squalifica di sei mesi inflitta alla nazionale maschile di pallanuoto da parte dell'Aquatics Integrity Tour per la protesta avvenuta alle Olimpiadi di Parigi dopo la sconfitta ai quarti di finale con l'Ungheria.