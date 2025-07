Pellacani e Santoro celebrano l'oro ai Mondiali nel sincro misto: "Vincere insieme è stata la ciliegina sulla torta"

Grande soddisfazione anche da parte del direttore tecnico Oscar Bertone che ha puntato parecchio sui giovani azzurri nonostante le difficoltà nell'allenarsi insieme dovute all'enorme distanza che ha separato Chiara e Matteo negli ultimi mesi: "Hanno provato a portarci via questa medaglia, visto che fino all'ultimo tuffo abbiamo dovuto stare attenti. La giuria sinceramente non mi è piaciuta per come ha valutato i cinesi, mentre gli australiani potevano superarci visto che avevano un tuffo più difficile - ha sottolineato il tecnico azzurro -. Per fortuna sono andati in gara senza pressioni, sapendo di essere da medaglia e questa volta sono stati oro. Matteo ora raggiungerà Chiara negli Stati Uniti per affrontare la stessa università e potrà allenarsi maggiormente. Quest'anno non ha potuto prepararsi al meglio avendo la maturità, ma quando gli è stato chiesto di intensificare gli allenamenti, lo ha fatto prontamente. Non dimentichiamo che questo sport non è solo un lavoro singolare, ma anche di squadra, di tutti i tecnici e lo staff che ci sta dietro".