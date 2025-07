Mondiali, Martinenghi è medaglia d'argento nei 100 metri rana

Accesso con il brivido per Nicolò Martinenghi che ha rischiato di essere fuori dalla finale dopo la squalifica subita in semifinale. Il fuoriclasse varesino è stato riammesso in seguito a un ricorso firmando il secondo tempo in 58"62 davanti al connazionale Ludovico Viberti, in grado di realizzare il personale in 58"89.