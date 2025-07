Mondiali, Ceccon rimonta nei 100 metri dorso e conquista l'argento

Finale difficile da arrivare per Ceccon che nelle eliminatorie ha rischiato di rimanere fuori a causa di un eccessivo controllo, tuttavia in semifinale l'azzurro ha già accelerato ottenendo il quarto tempo assoluto in 52"35 a fronte di una batteria guidata dall'ungherese Hubert Kos (52"21). La sfida per le medaglie ha cambiato il poliziotto veneto che è partito molto lentamente nella prima vasca passando con mezzo secondo di ritardo dai migliori. Nella parte di ritorno Ceccon ha scatenato tutta la propria potenza superando tutti tranne Coetze che si è imposto in 51"85 con cinque centesimi sull'azzurro e sette sul francese Yohann Ndoye-Brouard (51"92).