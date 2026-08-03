Tuffi, Cagnotto: "Ora anche Cina sbaglia, Pellacani può sognare Olimpiadi"

"Per Chiara vedo veramente una strada molto molto bella, penso spesso anche al suo quarto posto a Parigi, è successo anche a me ma credo che sia stata una batosta diversa. Lei è ancora molto giovane e ha almeno davanti altre due olimpiadi. Sono sempre un po' scaramantica ma per Chiara credo che nelle prossime due Olimpiadi lei abbia tutte le carte per arrivare a medaglia. Vedo anche sbagliare le cinesi in questi anni, cosa che da quando faccio tuffi la gara dai tre metri non l'ha mai vinta nessuno al di fuori della Cina: ora sbagliano anche loro. Credo che Chiara sia la persona giusta per approfittare di un loro errore e magari andare anche oltre una semplice medaglia". Così a LaPresse la ex tuffatrice azzurra Tania Cagnotto, oro mondiale a Kazan 2015 e argento e bronzo olimpico a Rio 2026, commentando i tre ori conquistati da Pellacani agli Europei di Parigi, ultimi dei quali nel sincro 3 metri misto e nel trampolino 1 metro.