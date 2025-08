Mondiali nuoto, bronzo per Benedetta Pilato nei 50 rana

PILATO: "SONO CONTENTISSIMA, UNA MEDAGLIA CHE VALE TANTO"

"Sono contentissima, è la ciliegina di una torta che in realtà non c'era - le parole della Pilato ai microfoni di RaiSport - Il tempo è quello che è, ma era importante mettere la mano davanti. Riconfermarsi non è mai semplice e questa medaglia di bronzo vale tanto. Ho sempre raccontato le difficoltà, ma sono sempre qui a provarci", ha aggiunto la campionessa azzurra sempre sul podio nei 50 fin da quando ha esordito a livello internazionale a soli 14 anni. La Bottazzo, quarta: "Il tempo non è incredibile, ma sono molto contenta per come ho vissuto questa finale. Mi sono allenata molto e sono soddisfatta della mia stagione".