Mondiali, Sara Curtis è la prima italiana a centrare la finale nei 100 metri stile libero

La portacolori dell'Esercito aveva già brillato in mattinata quando, nel corso delle eliminatorie, aveva realizzato il secondo tempo complessivo. In quel caso Curtis aveva toccato la piastra in 53"53 a soli tredici centesimi dall'australiana Mollie O'Callaghan. La sprinter tricolore ci ha provato nuovamente in semifinale passando ai cinquanta in 25"42, al comando della propria batteria davanti alla fuoriclasse oceanica. Curtis si è però leggermente spenta nella vasca di ritorno concludendo in 53"39.