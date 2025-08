Mondiali, niente da fare per Sara Curtis: ultima nella finale dei 100 stile

L'ottavo posto nella finale dei 100 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore non scalfisce minimamente il percorso di una strepitosa Sara Curtis, che a 18 anni spaventa le grandi dopo metà gara ma scivola all'ultima piazza solo sulla distanza. L'azzurra, infatti, è praticamente perfetta nella prima metà di gara: è una delle più reattive al tuffo e quando riemerge si capisce che è avanti rispetto a molte delle rivali per la medaglia. E il primo rilevamento cronometrico, dopo 50 metri, fa sognare l'Italia: 25"28, il secondo miglior tempo e inferiore solo a quello dell'americana Torri Huske (25"16). La seconda parte, però, è fatale, se così si può dire per una 18enne al suo primo, vero grande appuntamento Mondiale: Curtis viene superata ma riesce comunque a chiudere ottava in 53"41, uno dei suoi migliori tempi stagionali. La corsa all'oro alla fine la vince Marrit Steenbergen, che in 52"55 regala il gradino più alto del podio all'Olanda. Beffata per 11 centesimi (52"67) Mollie O'Callaghan, con l'Australia che si mette dunque al collo l'argento. Bronzo agli Stati Uniti proprio con Torri Huske (52"89). Ma tanti applausi per la più giovane in vasca, una splendida Sara Curtis.