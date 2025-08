Il Brasile vince la Coppa America femminile: 4° titolo per Marta

Marta, sei volte giocatrice dell'anno, è entrata dalla panchina segnando due gol, incluso il gol del pareggio nei minuti di recupero, trascinando il Brasile alla rimonta e alla vittoria ai calci di rigore per 5-4 contro la Colombia sabato, assicurandosi il nono titolo di Coppa America femminile. La 39enne Marta è entrata in campo all'82' minuto, segnando al sesto minuto di recupero per il pareggio brasiliano sul 3-3, prima di segnare di nuovo neii supplementari, portando i brasiliani in vantaggio per la prima volta nella partita. Leicy Santos ha segnato al 115' minuto, riportando la Colombia in parità sul 4-4, prima che la partita si concludesse ai calci di rigore. Il portiere Lorena Da Silva ha poi parato due calci di rigore assicurando al Brasile il quinto titolo consecutivo ai campionati continentali e battendo la Colombia per la quarta volta nelle ultime cinque finali. Marta, che ha giocato sei Mondiali e sei Olimpiadi, ha segnato 122 gol in 206 partite con il Brasile, conquistando il suo quarto titolo continentale. Anche Angelina Alonso al 45° e Amanda Gutierres all'80° hanno segnato per la nazionale brasiliana che ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi, perdendo contro gli Stati Uniti in finale. Gutierres ha segnato il suo sesto gol del torneo, classificandosi capocannoniere insieme a Claudia Martinez del Paraguay. Per la Colombia, tre volte in vantaggio e altrettante ripresa, a segno Linda Caicedo, Mayra Ramirez, Santos olte a un autogol del difensore brasiliano Tarciane al 69°.