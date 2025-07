Yu Zidi sfiora il podio ai Mondiali nei 200 farfalla e chiama in causa la World Aquatics: "Dobbiamo rivedere i nostri limiti"

Indipendentemente dal risultato eccezionale, il caso di Yu Zidi sta già facendo scuola costringendo il CEO di World Acquatics Brent Nowicki a rivedere le regole: "Esamineremo la situazione e valuteremo se dobbiamo fare di più o se siamo soddisfatti della nostra attuale posizione. Non pensavo di dover mai rispondere a queste domande, i nostri minimi sono così rigidi che non pensavo che una dodicenne li avrebbe raggiunti - ha spiegato il numero uno della Federazione in conferenza stampa -. È chiaramente veloce. Potrebbe essere qualcosa di davvero interessante da seguire a livello sportivo, ma ora credo che dobbiamo farci delle domande e se sia il caso di mettere in atto altre misure".