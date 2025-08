Michel Aebischer è pronto a diventare un nuovo giocatore del Pisa. Dopo l'accordo raggiunto tra il club nerazzurro e il Bologna, questa mattina il centrocampista svizzero si è recato nella sede del club per la firma del contratto. Si trasferisce alla coorte di Gilardino in prestito con obbligo di riscatto per una cifra fissata intorno ai 4,5 milioni di euro.