Mondiali di nuoto, doppio argento per l'Italia con Alberto Razzetti e Nicolò Martinenghi

NUOTO

Se Alberto Razzetti non si ferma mai, nonostante le moltissime specialità che lo vedono impegnato, Nicolò Martinenghi non è da meno. Il giovane ligure ha conquistato la medaglia d'argento nei 200 metri farfalla regalando all'Italia il primo storico podio nella specialità ai Mondiali di nuoto. Un risultato eguagliato pochi minuti dopo dal 24enne varesino che ha colto la piazza d'onore nei 50 metri rana.

Il portacolori delle Fiamme Gialle ha fatto tremare il giapponese Tomoru Honda aggredendo l'acqua sin da subito grazie a una bracciata profonda che gli ha permesso di transitare al comando ai primi 100 metri. L'azzurro ha risposto presente anche al primo attacco del nipponico, tuttavia non è riuscito a resistere negli ultimi 50 metri fermandosi alle spalle di Honda che ha toccato la piastra in 1’53″88. Secondo posto preziosissimo per Razzetti che entra a tutti gli effetti a far parte del club dei migliori chiudendo la prova in 1’54″65 davanti all'austriaco Martin Espernberger.

Discorso simile anche per Nicolò Martinenghi che ha provato a fare la differenza attorno ai 25 metri prima di subire però il ritorno dell'australiano Sam Williamson che si è imposto in 26"32 davanti per soli sette centesimi al lombardo e diciassette sull'americano Nic Fink. Sesta piazza per Simone Cerasuolo che ha terminato in 26"93.